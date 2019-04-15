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إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي السابق مدى الحياة

الرياضة

رئيس الاتحاد البرازيلي السابق
رئيس الاتحاد البرازيلي السابق

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مقبرة

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف خوسيه ماريا مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السابق، اليوم الإثنين، مدى الحياة بسبب تورطه في قضية تقاضي رشوة مالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2015.

وأدانت اللجنة خوسيه مارين "82 عاما"، الذي كان عضوا بلجان مختلفة تابعة للفيفا، طبقا لنص المادة 27 من لائحة الانضباط الخاصة بها.

وبهذا القرار، يحظر على مارين مدى الحياة المشاركة في أي أعمال تتعلق بكرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الدولي، كما تقرر تغريمه بمليون فرانك سويسري "880 ألف يورو تقريبا"، ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبة بدءا من اليوم.

وتتعلق القضية المتورط فيها مارين والتي صدر قرار الإيقاف في حقه بسببها بتلقيه رشى مالية في الفترة ما بين عامي 2012 و2015 مقابل تنازله عن الحقوق التليفزيونية والتسويقية لبعض بطولات اتحادي الكرة لأمريكا الجنوبية "كونميبول" وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، بالإضافة إلى بطولات اتحاد الكرة البرازيلي.


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