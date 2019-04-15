» بعد الانقلاب الشتوي.. الأرصاد تكشف طقس غد

15 أبريل 2019 - 07:04 م

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ما يحدث حاليا في التغيرات الجوية يعتبر طبيعيا، موضحًا أن البلاد حاليا فى فصل الربيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ست الستات" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية دينا رامز، أن درجات الحرارة غدًا سترتفع 4 درجات عن اليوم، مؤكدًا أن درجات الحرارة اليوم سجلت 21 وغدًا ستسجل 25.

وأشار إلى أن، الأمطار ستنحصر غدًا على السواحل الشمالية وسيكون هناك رياح خفيفة، وكشف أن البلاد ستشهد تحسنا فى الأحوال الجوية من يوم الأربعاء.