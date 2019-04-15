  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
أرشيفية

هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

محكمة الأسرة

فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

عبدالفتاح البرهان

بعد جلوسه مكان «البشير»..أول قرارات رئيس السودان الجديد

أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

الدكتور شوقي علام

فتوى رسمية عن المشاركة في الاستفتاء على «التعديلات»

عبد العال ومرتضى

«عبد العال» لـ«رئيس الزمالك»:«حصانتك في خطر»

جنش

شكوى رسمية تهدد بإعادة مباراة الزمالك وحسنية أغادير

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

الديهي

الديهي: "ما يحدث في ليبيا والسودان يخص كل مصري"

بالفيديو.. اكتشاف غريب في مقبرة "أبو البنات" بالفيوم

آخر الأخبار

اكتشاف في مقبرة ابو البنات
اكتشاف في مقبرة ابو البنات

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. اشتباكات بالرشاشات في شوارع قنا

#

نقاش حاد بين "إبراهيم عيسى وساويرس" بسبب أبوتريكة

#

أبو الغيط: "القذافي" دفع ثمن أخطائه

#

اكتشاف 3 حجرات دفن فرعوني بالفيوم

الفيوم

مقبرة

أبو البنات

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين، أن البعثة الآثرية الروسية التي تقوم بالتنقيب في مقبرة قديمة في مجمع دير "أبو البنات" الآثري في واحة الفيوم حققوا اكتشافا فريدا من نوعه.

ونجح علماء الآثار الروس من معهد الدراسات المصرية القديمة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في العثور على آثار مصرية قديمة فريدة، واستمر العمل في موقع الفيوم بالقرب من شاطئ بحيرة قارون، وبجانب الدير القبطي "دير البنات"، سبع سنوات، قام خلالها العلماء بحفريات في إحدى المقابر الفرعونية القديمة.

وأشار موقع "روسيا اليوم" إلى أن العلماء الروس تمكنوا من العثور على جثة تجمع بين عناصر التقاليد المصرية والرومانية القديمة. وتوجد المومياء، التي لا تزال في حالة جيدة، على فرش ووسادة مزينة بقطع من نسيج الجوبلين، بينما ترتدي عدة قمصان، ومغطّاة بمطرف فاخر مزين بالتطريز.

ويبدو رأس المومياء على هيئة مربع عال وضيق يزيد ارتفاعه عن نصف متر، مصنوع من سعف النخيل وملفوف بضمادات خاصة، بينما تشكل الضمادات في منطقة قدمي المومياء مربعا منتظما صغيرا، ويتكوّن الشريط المرتّب على المومياء من ضفائر استخدمها المصريون القدماء لتثبيت الكرتوناج على المومياء، ويعتقد العلماء أن المومياء تعود لشخصية ثرية في مرحلة عمرية متوسطة.

وصرحت مديرة القسم العلمي بمركز الدراسات المصرية القديمة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، جالينا بيلوفا، قائلة: "يعكف المركز على دراسة المقبرة الكبيرة الواقعة على تلال الشاطئ القديم لبحيرة قارون منذ عام 2003، حيث تمكن العلماء الروس من العثور على أكثر من 400 قبر في مساحة تبلغ نحو 1400 متر مربع، ساهمت وتساهم دراستها في معرفة حضارة وثقافة الأهالي، الذين سكنوا في هذه الواحة منذ عصر البطالمة، وحتى أوائل القرون الوسطى".

وقالت بيلوفا أن البعثة غير قادرة على تحديد الطبقة التي تنتمى إليها المومياء هل هي من الطبقة الفقيرة أم من الأغنياء.

وسوف تمكن دراسة هذه المومياء تحديدا، من التعرف على تاريخ القبر، واكتشاف غيره من أسرار المومياء التي يعود تاريخها إلى الحقبة الرومانية من تاريخ مصر.

وتواصل البعثة الأثرية الروسية حفرياتها في عدد من المناطق، من بينها ممفيس (العاصمة القديمة)، والإسكندرية والأقصر، بدعم من شركة "روس أوبورون إكسبورت" التي تعد دعم الثقافة والمحافظة على الذاكرة التاريخية للبشرية من المحاور الهامة للنشاطات المجتمعية التي يقوم بها تجمع "روس تيخ" الحكومي، وشركة "روس أوبورون إكسبورت".

وفي تصريح له، أشار مدير الشركة ألكسندر ميخييف إلى أن "هذا المشروع الأثري هو خطوة مؤثرة في الحياة الثقافية المصرية، وإسهام روسي في دراسة التراث العالمي، وخطوة على طريق تعزيز علاقات الثقة بين روسيا ومصر، وتوطيد أواصر الصداقة، وعلاقات الشراكة في مختلف ميادين التعاون بين البلدين".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
» بالصور.. إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي
» تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب «التعديلات الدستورية»
» حركة ندب وتنقلات لموظفين بين أحياء ومراكز الجيزة
» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال بالبطولة العربية
» بالفيديو.. اكتشاف غريب في مقبرة "أبو البنات" بالفيوم
» إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي السابق مدى الحياة
» بعد الانقلاب الشتوي.. الأرصاد تكشف طقس غد
» «البنا» حكمًا لمباراة الهلال السوداني والنجم
» ترزي يقتل نجارا ضبطه في أحضان زوجته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول