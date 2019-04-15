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حركة ندب وتنقلات لموظفين بين أحياء ومراكز الجيزة

الحياة السياسية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

متابعات - أحمد سالم

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بندب وإلحاق 33 موظفًا من موظفى الأحياء والمراكز والمدن فى إطار سعى محافظة الجيزة لاستغلال الموارد البشرية المتواجدة لديها، والاستفادة منها فى عدد من الإدارات بالأحياء والمراكز والمدن التى من نقص فى الكوادر البشرية لديها.

جاء قرار المحافظ للاستفادة من المؤهلات الوظيفية لكل منهم وتوزيعهم للعمل فى الإدارات التى تناسب مؤهلاتهم استكمالًا للخطة التى تطبقها المحافظة فى ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز والمدن.

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