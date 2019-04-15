الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

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المصريون

الزمالك

الكونفدرالية

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك عن سر ثورة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، عقب التأهل إلى دور الـ4 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب حسنية أغادير المغربي.

وأوضح المصدر أن جروس كان غاضبا من أنباء تعيين خالد جلال مدربا عاما للفريق رغم استقرار مسئولي الزمالك مؤخرا على عدم إجراء تعديلات في الجهاز المعاون.

وكان الموقع الرسمي للزمالك نشر خبرا عن تعيين خالد جلال مدربا عاما بصلاحيات فنية قبل أن يتم حذف الخبر.

كان الزمالك تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على حسنية أغادير المغربي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش بالسويس.

وكان الفريق الأبيض تعادل في لقاء الذهاب التي أقيمت في المغرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع العاشرة بالدوري المصري الممتاز.


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