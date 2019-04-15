فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

15 أبريل 2019 - 07:26 م

في أغرب دعوى خلع تشهدها محاكم الأسرة، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا على رفع دعوى خلع ضد زوجها الشاب صاحب الـ25 عامًا، وذلك بعد يوم واحد من زواجهما.

وأثارت الدعوى التي رفعتها الفتاة أمام محكمة الأسرة بمحافظة القليوبية، حالة من الذهول للقضاة.

وقالت الزوجة ، إنها تلقت صدمة كادت أن تفقدها الوعي، بعد أن رأت زوجها في وضعية الرضاعة الطبيعية مع والدته ليلة الزفاف.

وأضافت الزوجة، في دعوى الخلع، أن أم الزوج كشفت عن المرض النفسي الذى يعانى منه ابنها البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لازمه منذ الطفولة.

وأوضحت أم الزوج أن ابنها لم يستطع التخلي عن الرضاعة الطبيعية، رغم عرضه على العديد من الأطباء النفسيين، حيث تنتابه حالة من التشنجات لرفضها إرضاعه، وخشيت أن يضيع منها فوافقته مرغمة.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام المحكمة، أنه لم يظهر على زوجها أي شيء خلال فترة الخطوبة، والمشهد الذي رأته أمام عينيها أصابها بالذهول، فقررت الهروب على الفور، وطلب الخلع للخلاص من هذه المأساة.

يشار إلى أن آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشفت عن وجود نحو 198 ألف حالة طلاق خلال عام 2017، بزيادة قدرها 3.2% عن عام 2016، ويرى العلماء أن معدلات الطلاق بمصر في زيادة مستمرة، فقد كشفت دراسات سابقة أن هناك حالة طلاق كل 7 دقائق، وأصبحت حاليًا حالة طلاق كل 4 دقائق.