» تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك بسبب «التعديلات الدستورية»

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خاطبت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، الجهات الأمنية لتحديد المواعيد النهائية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستوية.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن اتحاد الكرة خاطب الأمن لتحديد المواعيد النهائية لعملية الاستفتاء، حتى يحسم الموقف النهائى لمباراتىّ الأهلى مع المصرى، والزمالك مع بيراميدز المقرر لها يوم 22 إبريل الحالى، خاصة أنه سيكون من الصعب إقامة المباراتين فى موعدهما حال إقامة عملية الاستفتاء فى هذا اليوم.

وتابع أنه بعد تحديد موعد الاستفتاء النهائى سيحدد اتحاد الكرة مصير المباراتين، وفى حالة إقامة الاستفتاء يوم 22 أبريل سيتم تأجيل المباراتين لتقاما فى وقت لاحق يتحدد بعد انتهاء عملية الاستفتاء.

 


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