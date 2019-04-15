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بالصور.. إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي

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إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي
إيفانكا ترامب مع رئيس الوزراء الإثيوبي

وكالات

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رئيس الوزراء

سد النهضة

إيفانكا ترامب

اديس ابابا

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور أبي أحمد، في مكتبه، اليوم الاثنين، إيفانكا ترامب وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" عن مكتب رئيس الوزراء قوله إن آبي أحمد ناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك مع إيفانكا ترامب.

وأشارت الوكالة إلى أن زيارة إيفانكا لإثيوبيا تأتي كجزء من مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة التي تهدف إلى تعزيز وتمكين الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي.

والتقت ايفانكا بالرئيسة ساهل وورق زودي في القصر الرئاسي لمناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة.

وأطلعت إيفانكا الرئيسة الإثيوبية على مبادرة التنمية والازدهار العالميين في البيت الأبيض التي تقودها.

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