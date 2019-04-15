«فالفيردي»: برشلونة لا يخشى «ريمونتادا» مانشستر يونايتد

15 أبريل 2019 - 08:26 م

أكد إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، على ثقته في التأهل إلى دور الـ4 ببطولة دوري أبطال أوروبا، مضيفًا أنه لايخشى ريمونتادا مانشستر يونايتد الإنجليزى خلال مباراة الغد، فى إياب الدور نصف النهائى.

ويستضيف برشلونة نظيره مانشستر يونايتد غدا الثلاثاء، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وهى المباراة التى تجمعهما على ملعب "كامب نو"، بعد الفوز ذهابا خارج الأرض 1-0.

وقال فالفيردى خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "ليس هناك أى خوف، وإنما أمل كبير، نحن على استعداد لمحاولة العبور إلى الدور المقبل"، وتابع: "نحن نواجه خصما كبيرا، هو فريق جيد للغاية ونحن أيضًا، كما أننا نشعر بأنه تنتظرنا مباراة صعبة".

وأضاف مدرب برشلونة: "يجب أن نظهر قوتنا ونحاول أن نكون نحن الأفضل فى المباراة"، موضحا: "ميسى بخير للغاية، لقد شعر بحالة جيدة خلال اليومين الماضيين، ولا يعانى من مشكلة قد تمنعه من المشاركة غدًا أمام ديمبيلى فى وضع يسمح له بالمشاركة، لا أعرف ما إذا كانت 90 دقيقة، هو يأتى من إصابة".

وواصل فالفيردى مدرب برشلونة تصريحاته قائلا: "حضور الجمهور ودعمنا هو أمر يشعرنا بالفخر داخل النادى خصوصا بليلة خاصة مثل ليلة الغد، هناك آمال كبيرة فى التمكن من الوصول إلى نصف النهائى، ونحن على بعد خطوة واحدة كالخصم تماما".

واختتم: "نتيجة مباراة الذهاب ليست حاسمة، ولدينا ما قام به الخصم خلال هذا العام والأربع مباريات التى فاز بها، ثلاث منها خارج أرضه، كمرجع لنا، يجب أن نكون يقظين".