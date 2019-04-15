» تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس

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علقت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الحريق الذي نشب في كاتدرائية نوتردام.

وكتبت ميلانيا ترامب على حسابها بموقع تويتر قائلة: " قلبي يتحطم على شعب باريس بعد رؤية النار في كاتدرائية نوتردام، نصلي من أجل سلامة الجميع.

وكان حريق هائل قد شب في كاتدرائية نوتردام الشهيرة بوسط العاصمة الفرنسية باريس وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لأعمدة دخان هائلة تصعد فوق الكاتدرائية.

وكتبت رئيسة البلدية على تويتر "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران".

وفي وقت سابق، أفادت فرق الاطفاء بأن الحريق "مرتبط على الأرجح" بأعمال ترميم الصرح الشهير، فيما قال متحدث باسم الكاتدرائية انه اندلع قرابة الساعة 16,50 ت غ.

وأفاد مراسل فرانس برس في المكان بأن ألسنة النيران تلتهم جزءا من سقف المبنى.


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