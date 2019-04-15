  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:21 م
بحث متقدم
أرشيفية

تجارة الأعضاء البشرية.. «لحم رخيص لمن يدفع»

الرئيس السيسي

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

مجلس النواب

ماذا قالت النائبات عن «كوتة المرأة» في التعديلات؟

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

الإعلامي محمد ناصر

مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

أرشيفية

هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

الملك سلمان بن عبد العزيز

سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم

أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

محكمة الأسرة

فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»

برلماني: لجنة لمكافحة الحشرة الأفريقية القاتلة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن بـ"إيطاليا" للحديث عن التعديلات الدستورية

#

"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ بسبب هذا الأمر الخطير

#

طاقم تحكيم أنجولى لإدارة الزمالك وأغادير بالكونفدرالية

#

رئيس أفريقية النواب يوجه مجموعة مطالب لبرلمان السيراليون

ال الشيخ

المصريون

جهاد جريشة

تركي

قال النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إننا يجب عدم انتظار وقوع المشكلة ثم بعد ذلك نبحث علي الحلول، موضحا أن الحشرة التي انتشرت في بعض الدول الأفريقية، وسرعتها في التحرك، تقتضي التحرك بشكل سريع قبل دخولها مصر لعدم حدوث ضرر، لزارعي المحاصيل التي تتغذي عليها الحشرة.
وأضاف تمراز في تصريحات، أن الحشرة تتغذي علي كثير من المحاصيل وبالأخص الذرة والأرز والتى يقوم عدد كبير من المواطنين بزراعتها وبالتالي تمثل هذه الحشرة تهديدا كبيرا عليهم.
أشار عضو اللجنة الزراعية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات والإجراءات للتصدي لها، حتي قبل دخولها لمصر، لأننا معرضون لها في أي وقت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» ترامب يصف حريق نوتردام بـ "أمر مروع للغاية"
» سلة الزمالك تهزم الأهلي 70/ 64
» فرنسا تفتح التحقيق في حريق كاتدرائية نوتردام
» تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» تعليق ميلانيا ترامب على حريق كاتدرائية باريس
» تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جهاد جريشة
» فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»
» بعد الانقلاب الشتوي.. الأرصاد تكشف طقس غد
» اتحاد الكرة يطلب نقل مباراة الهلال والنجم إلى السويس
» شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان