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فرنسا تفتح التحقيق في حريق كاتدرائية نوتردام

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حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

وكالات

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أعلن المدعي العام في باريس، فتح تحقيق للوقوف على أسباب حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

واندلع حريق ضخم بكاتدرائية نوتردام، فيما أكدت الشرطة عدم وجود إصابات جراء الحريق.

والتهم الحريق أجزاء كبيرة من المبنى، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق الضخم.

فيما علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس.

وقال ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "النيران تلتهم نوتردام في باريس.. تعاطفي مع الأمة بأكلملها.. تضامني مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين.. مثل جميع مواطنينا أنا حزين لرؤية هذا الجزء مننا يحترق".


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