مذكرة تفاهم بين «الأعلى للإعلام» واتحاد الإذاعات لتبادل الخبرات

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الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

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وقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإثنين، مذكرة تفاهم أولية مع اتحاد الإذاعات العربية، حيث وقع عن المجلس الكاتب مكرم محمد أحمد، وعن اتحاد الإذاعات عبدالرحيم سليمان، مدير عام الاتحاد.

وتهدف مذكرة التفاهم -بحسب بيان- إلى تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمؤسستين بما يخدم جموع العاملين في مجال الإعلام.

وحضر التوقيع الإعلامي محمد العمري، وكيل المجلس، وصالح الصالحي، عضو المجلس، وأحمد سليم، الأمين العام، وعبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس، ومن اتحاد الإذاعات العربية إسماعيل الششتاوي، مدير مكتب الاتحاد بالقاهرة.


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