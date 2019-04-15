الدفاع المدني الفرنسي تفضح جهل "ترامب"

رسالة غير متوقعه من تامر أمين لـ"شعبولا"
رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري
"البرادعي" يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام .. هذا ما قاله
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فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات
متابعات محمود أبوسعد
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