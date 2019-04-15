"البرادعي" يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام .. هذا ما قاله

15 أبريل 2019 - 11:25 م

أعرب نائب رئيس الجمهورية الأسبق، الدكتور محمد البرادعي، عن حزنه على الحريق الهائل الذي نشب في كاتدرائية نوتردام بفرنسا.



وكتب البرادعي، عير حسابه لارسمي بموقع "تويتر"، "مشهد كنيسة نوتردام تحترق هو مشهد حزين أياً كانت عقيدة الانسان أو إنتمائه. فقدان أي رمز حضاري هو إنتقاص من تراثنا الإنساني"