رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

15 أبريل 2019 - 11:37 م

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري، رسميا تأجيل مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز واللتين كان مقرر لهما يوم الاثنين المقبل 22 إبريل ، وذلك لدواعي أمنية



وأرجع اتحاد الكرة السبب إلى تلقيه خطابا رسميا من الأمن بعدم اقامة مباريات الدوري في أيام الاستفتاء على تعديل الدستور، ويقام الاستفتاء في أيام 22 و23 و24 إبريل المقبل ، ويتزامن أول يوم فيه مع موعد مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك مع بيراميدز