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رئيس وزراء إيطاليا يطالب حفتر بسحب قواته بهجوم طرابلس

عرب وعالم

جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي

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«حفتر» يزحف إلى طرابلس وقوات «الوفاق» تتأهب للمواجهة

طالب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش في الشرق، بسحب قواته المشاركة في الهجوم على العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "كونتي"، الإثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، حسبما نقل موقع "ذا بابليك" الإيطالي.
كما طالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أنّ "الأعمال العسكرية ليست سبيلا لتحقيق الاستقرار".
وقال كونتي: "نأمل ونعمل بعزم كامل لمنع استمرار الأعمال العسكرية، ونكثف اتصالاتنا الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأضاف: "يجب أن نمنع حدوث أية أزمة إنسانية، قد تكون مدمرة، ليس فقط لتأثيرها الواضح على بلدنا والاتحاد الأوروبي، بل أيضا لمصلحة الشعب الليبي".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.
ووفق منظمة الصحة العالمية، أسفرت الاشتباكات العنيفة المستمرة منذ 11 يومًا في محيط العاصمة طرابلس، عن مقتل 147 شخصًا وإصابة 614 آخرين بجروح.
وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا في العاصمة طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق . -

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