أوباميانج يقود أرسنال لعبور واتفورد بـ"البريميرليج"

15 أبريل 2019 - 11:00 م

قاد الغابوني بيير أوباميانج المحترف في أرسنال، الإثنين، فريقه لعبور عقبة مضيفه واتفورد بالفوز عليه بهدف نظيف في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 46 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 85 نقطة.



دخل أرسنال اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة العاشرة عبر أوباميانغ.



وبعدها بدقيقة أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه تروي دييني ليلعب واتفورد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



وفشل لاعبو أرسنال في استغلال النقص العددي في صفوف واتفورد، وتسجيل المزيد من الأهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

