عباس يستنكر حريقًا اندلع في المصلى المرواني بـ"الأقصى"

15 أبريل 2019 - 11:10 م

استنكر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الإثنين، حريقًا شبّ بسطح المصلى المرواني، في المسجد الأقصى، بالقدس المحتلة.



وحذّر عباس من أي استهداف لهذه الأماكن المقدسة، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ عليها، لما تمثله من قيمة دينية وإنسانية كبيرة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، دون الحديث عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.



وفي وقت سابق، سيطر فريق إطفائية المسجد الأقصى، على الحريق، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

من جهة أخرى، أعرب عباس عن أسفه الشديد للحريق الذي اندلع، الإثنين، في كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة الفرنسية باريس، وأدى لانهيار برج الكاتدرائية.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن تضامنه وتعاطفه مع فرنسا وشعبها، جراء هذا الحادث.



وتتعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية، في باريس، إلى حريق يلتهم مبناها، وأدى قبل لحظات إلى إسقاط سقفها، وبرجها.



وتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع الكاتدرائية بعد اندلاع الحريق.

