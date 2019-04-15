  • الإثنين 15 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:57 م
بحث متقدم
تامر أمين

رسالة غير متوقعه من تامر أمين لـ"شعبولا"

عامر حسين

رسميا تأجيل مبارتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري

البرادعي

"البرادعي" يعلق على حريق كاتدرائية نوتردام .. هذا ما قاله

ترامب

الدفاع المدني الفرنسي تفضح جهل "ترامب"

أرشيفية

تجارة الأعضاء البشرية.. «لحم رخيص لمن يدفع»

الرئيس السيسي

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

أرشيفية

لهذه الأسباب.. ارتفاع جنوني في أسعار الحديد

الإعلامي محمد ناصر

مفاجأة.. شقيق مذيع «مكملين» يعلن تأييده لـ«السيسي»

جروس

الزمالك يخدع «جروس» والأخير يفجر ثورة غضب

أحمد أحمد رئيس الكاف

فضيحة جنسية لرئيس «الكاف» مع 4 موظفات

الداخلية الفرنسية تكشف معلومة صادمة عن حريق "نوتردام"

عرب وعالم

حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس
حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

آخر تطورات حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية

#

فرنسا تفتح التحقيق في حريق كاتدرائية نوتردام

#

السيسي عن حريق كاتدرائية نوتردام: خسارة للبشرية

#

شاهد.. اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

كشف مسؤول بوزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، احتمالية أن يكون مستحيلا إنقاذ كاتدرائية نوتردام التاريخية، في العاصمة باريس، بعد أن اندلع فيها حريق ضخم التهم أجزاء كبيرة منها.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الداخلية، لوران نونيز، إنّ "الحريق غير محدود بمنطقة معينة، ويمكن استمرار انتشاره".
وأضاف: "رغم وجود 400 رجل إطفاء للسيطرة على النيران، إلا أنه قد يكون مستحيلا إنقاذ كاتدرائية نوتردام".
من جهته، أعرب رئيس فرق الإطفاء في باريس، جان كلود غاليه، عن خشيته من استمرار الحريق.
وقال: "لسنا متأكدين إذا كنا قادرين على وقف انتشار النيران ومنع امتدادها إلى برج الكاتدرائية الثاني ومبنى جرس الكاتدرائية".
وقي وقت سابق اليوم، التهم حريق ضخم، مستمر منذ نحو 5 ساعات، سقف كاتدرائية نوتردام التاريخية، وبرجها الرئيسي، لكن دون التسبب في سقوط أية قتلى أو مصابين.
وحتى الساعة (21: 02 ت.غ) لم تكشف السلطات الفرنسية عن سبب الحريق، غير أنّ مدعي العاصمة باريس أعلن فتح تحقيق في الواقعة.
يشار أن كاتدرائية نوتردام تعد من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا، إذ يزورها نحو 14 مليون سائح سنويا.
ويبلغ عمر كاتدرائية نوتردام نحو 850 عاما، واستمر بنائها ما يقرب من مئتي عام، لينتهي بنائها في العام 1345م. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الداخلية الفرنسية تكشف معلومة صادمة عن حريق "نوتردام"
» آخر تطورات حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية
» هنا الصين من قلب القاهرة.. مطعم وجبات «صراصير»
» مصر: تأجيل اجتماع حول سد النهضة جراء هذا الأمر الهام
» حريق محدود بالمسجد الأقصى لهذا السبب
» فتاة في دعوى خلع:«اكتشفت يوم الدُخلة إنه مدمن رضاعة»
» سر اجتماع الملك سلمان بـ40 أميرًا بعد لقاء وفد أمريكي مهم
» ترامب يصف حريق نوتردام بـ "أمر مروع للغاية"
» سلة الزمالك تهزم الأهلي 70/ 64
» فرنسا تفتح التحقيق في حريق كاتدرائية نوتردام
» تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان