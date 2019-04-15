الصحة: فحص 48.4 مليون مواطن بـ«100 مليون صحة»

15 أبريل 2019 - 11:40 م

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن 48 مليونًا و453 ألف مواطن خضعوا للكشف الطبي، ضمن مبادرة "100 مليون" صحة حتى الآن.



وأضاف "صلاح الدين"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لم يكن يتوقع أن يتم فحص هذا الرقم الكبير، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، باعتباره أعلى معدل تاريخي.

