» ارتفاع كبير في درجات الحراره الثلاثاء

16 أبريل 2019 - 12:30 ص

يعاني الشعب المصري مؤخرا من التقلبات السريعة والغريبة في الأحوال الجوية، وهو ما أكده الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بقوله إن هناك ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة بمعدل أربع درجات الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 25 درجة، بعد أن شهد طقس الاثنين عودة الامطار الخفيفه، والبروده.



وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، اليوم الإثنين، أن فرص سقوط الأمطار ستنحسر غدًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح على كل أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى تحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من الأربعاء المقبل مع انتهاء فرص سقوط الأمطار وانخفاض نشاط الرياح.