هذا ما قاله "أديب" عن حريق كاتدرائية نوتردام

16 أبريل 2019 - 12:39 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، قائلا: "كارثة ومصيبة إنسانية"، لافتًا إلى أن الآثار واللوحات الموجودة بداخل الكاتدرائية لا تقدر بمال.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك صعوبة لعودة الكاتدرائية إلى وضعها السابق، متسائلا: "ما سبب الحريق"، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول رئيس عربي علق على تلك الكارثة.



وأضاف أن باريس منذ عدة أشهر وهى منكوبة، متابعا: "زي ما يكون فيها نحس"، لافتا إلى أن كاتدرائية نوتردام تحفة من تحف المعمار في العالم، وما يحرق الآن هو تراث إنساني".











