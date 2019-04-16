نجلة شقيق بشار تتسبب في فضيحة جديدة لعائلة الأسد

16 أبريل 2019 - 01:03 ص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا، صورة لمنشور من صفحة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، تظهر خلالها ابنته شام وهي تتوج بالمركز الاول والثاني في بطولة الفرق السورية للفروسية منذ ثلاثة أيام، ووصفها المغردون بالفضيحة الجديدة التي تضرب عائلة الأسد، وعلقوا قائليين، "العائلة التي قتلت ألاف السورين، ليس غريب عليها أن تفوز ابنتها بالمركزين الأول والثاني، ولو شاركت بحصان ثالث لفازت أيضا بالمركز الثالث.



وقد وقفت على منصتي المركز الاول والثاني وكُتب شرح على الصورة يقول " حققت الفارسة شام الاسد اليوم المركزين الاول والثاني ضمن بطولة الفرق في سورية"

واستدعى نشر الصورة مرفقة بالشرح تساؤلات مئات المعلقين عن الكيفية التي يمكن ان يحقق فارس مركزين في سباق واحد ؟ قبل ان تعود صفحة "ماهر الاسد" لتوضح بانه في مسابقات قفز الحواجز التي تجري على مدى ايام عدة "يحق للفارس الاشتراك بجوادين لكل فئة" جواد "مسمى" يؤهله للنهائيات وجواد "غير مسمى" ويمكن ان يفوز بالاثنين بمراكز في المنافسات.

واوضح المنشور على الصفحة بانه "اذا حاز الفارس على المركز الثاني بجواده الآخر ( الغير مسمى) فإنه عندها يكون قد حاز على مركزين بنفس البطولة ، مركز أول بجواده المسمى ومركز ثاني بجواده الآخر" ، منوها بان الامر ذاته حصل مع "باسل الاسد".

وبدأت يوم الخميس مسابقات الفرق السورية " تيم سبيرت" ( Team Spirit ) في دمشق التي كان فوز "شام" بالمركزين ضمن منافساتها.