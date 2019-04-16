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هجوم ناري من ريهام سعيد على أنغام لهذا السبب

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شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجوم ناري على الفنانة أنغام، بسبب ردها الصادم والخارج على منتقدي زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والتى قالت فيها "اللى يزعل يتفلق".
وقالت ريهام سعيد عبر برنامجها"صبايا"،  "لا يصح لفنانة كبيرة ان تقول مثل هذا الكلام خاصة أن جمهورها عريق في الوطن العربي كله، مضيفه، صحيح أن الحياة الشخصية ملك كل واحد ولكن مع الأفعال التي تغضب الناس "ماينفعش يتفلقوا ابدا". 
ووجهت الإعلامية التحية للاعلامية ياسمين عيسى، واصفة انفصالها بـ"الهجر الجميل" مشيرة إلى أنها عندما تحدثت عن موضوعها لم تقصد انتقاد المطربة أنغام.
واستكملت: أنه يجب على انغام أن تأخذ في عين الاعتبار أنه وإن كان الزواج ليس حراما ولكن هناك بيت تم تدميره وإنسانة مجروحة وولدين لم يعيش والدهم معهما. 


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