ربة منزل تهتك عرض طفله والقضاء يقول كلمته

16 أبريل 2019 - 02:00 ص

يعرف الصعيد المصري، وأهله بتقديس العادات والتقاليد والأعراض، والمحافظه عليها واعطائها أولويه في جميع تعاملاتهم، والحفاظ على الأطفال ومعاملة البنات بشكل خاص للمحافظه عليهم وعلى مستقبلهم، لكن تجد دائما حالات فرديه تشذ عن المجتمع بتصرفات وأفعال شيطانيه وغريبه، وهذا ما أقدمة عليه، ربة منزل بقرية مغاغة التابعه لمحافظ المنيا، عام 2015، عندما أستدرجت طفله تبلغ من العمر 12 عاما وهتكت عرضها.



وأسدلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، الستار تماما على هذه القضية التي هزت الصعيد، بحكمها التاريخي، بالسجن المؤبد لربة منزل لاستدراجها طفلة وهتك عرضها بمساعدة شخص آخر، في القضية رقم 3021 لسنة 2015 ج، والمقيدة برقم 319 كلي شمال المنيا.

وترجع أحداث الواقعة لعام 2015 عندما ورد بلاغ إلى مركز شرطة مغاغة، يفيد بقيام ربة منزل باختطاف طفلة وهتك عرضها بمساعدة آخر، وبإجراء التحريات تبين قيام "نور الهدى. أ. ع"، 28 سنة، من إحدى قرى مغاغة، بخطف الطفلة "زينب. م. ع"، 12 سنة، بأن قامت باستدراجها في مكان بعيد عن أهلها، وقدمت لها مشروبًا أفقدها الوعي، ثم استعانت بشخص آخر مجهول رفع عنها ملابسها، فأحدث بها الإصابات التي تم وصفها في تقرير الطب الشرعي.