نجم الأهلي يظهر بـ"الديسكو" عقب الهزيمة والجماهير تشتبك معه

16 أبريل 2019 - 05:47 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - أن أحد نجوم النادي الأهلي ظهر في ديسكو بمنطقة مصر الجديدة في أعقاب الخروج الأفريقي أمام صنداونز.



وقال "زكي" في برنامجه إن النجم المذكور لم يحترم مشاعر جماهيره التي اشتبكت معه ما إن رأته ، وأنه وفقا لثقافته لم يفعل شيئا خطأ وإنما "كان يغير جو".|



واستدرك: "لن أقول اسمه لكنه ليس صالح جمعة ، لأن صالح ملتزم بقوة هذه الفترة".



وتابع: "كل ما يمكن أن أخبركم به أن كابتن سيد عبد الحفيظ عرف هويته".



