» تزوجت من مسيحي .. وماتت بالسرطان .. هذه قصة ناهد شريف

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ابنة ناهد شريف
ابنة ناهد شريف

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ناهد شريف

ابنة ناهد شريف

تصدرت الفنانة المصرية ناهد شريف الكلمات الأكثر بحثا على موقع "جوجل" ، وذلك بعد ساعات من زيارة ابنتها "باستيريا" لقبرها في القاهرة.

ولدت "ناهد" عام 1942 في مركز الواسطى بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) باسم "سميحة محمد زكي الشال" ، لكن حياتها الاجتماعية لم تكن بالسعادة التي يتصورها البعض ، حيث توفيت والدتها في نفس يوم زفاف شقيقتها ، وهو الأمر الذي سبب لها عقدة كبيرة ، ثم مات والدها بعد وفاة والدتها بسنتين لتدخل إلى عالم الفن بحثا عن البهجة المفقودة في حياتها.

اكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس، الذي تزوجت منه، وقدمها في عدة أفلام، وكان أول دور بطولة لها في فيلم "أنا وبناتي" عام 1961 مع زكي رستم، ثم
توالت أفلامها، "رجب فوق صفيح ساخن، شهر عسل بدون إزعاج، بيت الطالبات،
فتاة الميناء، مضى قطار العمر، والبحث عن المتاعب".

وتسببت ناهد شريف في موجة من الجدل الواسع بعد قيامها بالزواج من المقامر اللبناني إدوارد جرجيان رغم مخالفته لدينها ، حيث ظل كل منهما على دينه ، وأنجبت منه نجلتها "باستيريا" أو "لينا" التي زارت قبرها قبل أيام .

أصيبت "ناهد" بالسرطان وتخلى عنها زوجها فاضطرت للعمل أثناء مرضها بحثا عن توفير تكاليف العلاج وذهبت إلى لندن في حالة متأخرة وأخبرها الأطباء باستحالة شفائها من السرطان لتعود إلى القاهرة يائسة ثم تتوفى عن عمر يناهز 39 سنة.

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