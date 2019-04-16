» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

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محمد علي
محمد علي

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ميسي

محمد على

كشف الفنان المصري محمد علي عن شرائه لسيارة فيراري كانت مملوكة للنجم العالمي ليونيل ميسي .

وقال "علي" إنه قرر شراء تلك السيارة رغم امتلاكه واحدة ماركة "بورش" ، مؤكدًا أنه باعها لأحد المعارض بإسبانيا وقام بشراء السيارة المذكورة بالأعلى ليؤكد له البائع أنها كانت مملوكة لـ"ميسي".

وأضاف: "أوراق السيارة مثبت فيها أنها كانت ملك ليونيل ميسي ، وقد أكد لي البائع أنه زبون دائم لدى المعرض".

واستدرك: "طلبت منه إجراء بعض التعديلات عليها لتكون أكثر جمالا".




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