» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

16 أبريل 2019 - 08:12 ص

كشف الفنان المصري محمد علي عن شرائه لسيارة فيراري كانت مملوكة للنجم العالمي ليونيل ميسي .



وقال "علي" إنه قرر شراء تلك السيارة رغم امتلاكه واحدة ماركة "بورش" ، مؤكدًا أنه باعها لأحد المعارض بإسبانيا وقام بشراء السيارة المذكورة بالأعلى ليؤكد له البائع أنها كانت مملوكة لـ"ميسي".



وأضاف: "أوراق السيارة مثبت فيها أنها كانت ملك ليونيل ميسي ، وقد أكد لي البائع أنه زبون دائم لدى المعرض".



واستدرك: "طلبت منه إجراء بعض التعديلات عليها لتكون أكثر جمالا".









