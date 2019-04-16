  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:58 ص
بحث متقدم
حريق كنيسة نواردام

قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب

حريق نوتردام

100 مليون يورو من زوج فنانة شهيرة لترميم كنيسة نوتردام

الفنان المجري

تفاصيل مؤلمة.. فنان مجرى أشهر إسلامه.. فاعتقله الحوثيون

البشير

بهذا الشرط سيتم تسليم البشير للجنايات الدولية

الإعلامى تامر أمين

تامر أمين: عمرو أديب جاب ورا

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: دعونا نلطم في صمت

الملك سلمان

صورة نادرة للملك سلمان أثناء إمارته للرياض

السيسي

خلفان: السيسي وضع أردوغان في هذه الحسرة

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد لـ"أنغام": مينفعش تتباسي قدامنا"

برشلونة

"المان يونايتد" في مهمة صعبة أمام ميسي ورفاقه الليلة

قضايا الدولة تستعيد 20459 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية

قضايا وحوادث

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

هيئة قضايا الدولة تنعش خزينة الدولة بـ2 مليون

#

شكري يلتقي رئيس هيئة قضايا الدولة

#

تأجيل طعن الحد الأدنى للمعاشات لـ4 فبراير

#

قضايا الدولة" تحصل على مبلغ 8 مليون فى قضية سهل الطينة

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة

محافظة الإسماعيلية

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 16/3/2019 في الدعوى رقم 5735 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

 ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 294 لسنة 2016 الصادر من محافظ الإسماعيلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ترجع وقائع الدعوى إلى إصدار محافظ الإسماعيلية بصفته القرار المشار إليه متضمناً إخلاء الأرض الواقعة بالجزء الشمالي المقام عليها مصنع الشركة المدعية وبعض المباني الإدارية بمساحة 20459 متراً مربعاً، الكائنة بناحية شارع الترعة بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية بحالتها التي عليها.

وبجلسة 16/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مساحة 20459 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (5)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

«تطريف».. المتطرفين

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"
» رئيس الزمالك يهاجم رضا عبد العال بقوة
» تزوجت من مسيحي .. وماتت بالسرطان .. هذه قصة ناهد شريف
» ناقد رياضي يحذر من أزمة خطيرة بصفوف المنتخب
» ارتفاع كبير في درجات الحراره الثلاثاء
» مشهد مرعب .. لحظة انهيار برج كاتدرائية نوتردام ا
» بالفيديو: اللقطات الأولى لحريق كاتدرائية نوتردام

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان