قضايا الدولة تستعيد 20459 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية

16 أبريل 2019 - 10:08 ص

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 16/3/2019 في الدعوى رقم 5735 لسنة 21 ق، المقامة من الممثل القانوني لإحدى الشركات ضد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم، القاضي منطوقه: حكمت المحكمة: برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 294 لسنة 2016 الصادر من محافظ الإسماعيلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ترجع وقائع الدعوى إلى إصدار محافظ الإسماعيلية بصفته القرار المشار إليه متضمناً إخلاء الأرض الواقعة بالجزء الشمالي المقام عليها مصنع الشركة المدعية وبعض المباني الإدارية بمساحة 20459 متراً مربعاً، الكائنة بناحية شارع الترعة بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتسليمها لمركز ومدينة الإسماعيلية بحالتها التي عليها.

وبجلسة 16/3/2019 حكمت المحكمة بالمنطوق المشار إليه لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مساحة 20459 متراً مربعاً بمحافظة الإسماعيلية.