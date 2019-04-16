تفاصيل مؤلمة.. فنان مجرى أشهر إسلامه.. فاعتقله الحوثيون

16 أبريل 2019 - 10:10 ص

كان قد أعلن إسلامه في اليمن لأجل التعرف على الثقافة الإسلامية ومعرفة الإسلام عن قرب، لكن كان الاعتقال ينتظره على يد الحوثيين.

كشف فنان مجري أُطلق سراحه مؤخرًا من سجون الحوثيين عن حجم المعاناة والتعذيب الوحشي الذي تلقاه في معتقلاتهم بتهم ملفقة.

وأضاف في حديثه لقناة الإخبارية، أنه اعتنق الإسلام عام 2010 ليتحول اسمه إلى "عبد الحكيم أبو يحي"، بدلا عن "جورج "، وقرر بعدها السفر إلى اليمن للتعرف على الثقافة الإسلامية والعربية عن قرب، وبينما اقتحم الحوثيون صنعاء تحولت حياته إلى جحيم.

وأشار عبد الحكيم إلى أنهم في البداية عرضوا عليه العمل في القناة الناطقة باسمهم، وعندما رفض ضيقوا عليه الخناق، ثم لفقوا له التهم كالانضمام إلى داعش والقاعدة.

وتابع: إنه على مدى 3 سنوات ذاق فيهم صنوف العذاب من تهشيم العظام وتكسير الأسنان، والإجبار على تناول المخدرات والتي ما زال يتلقى علاجه منها، حتى أفرجوا عنه بعد أن أوحي إليهم إصابته بالجنون.

وقد كتب الفنان المجري أغنية بعنوان "يوم بلا نزيف"، بعد خروجه من معتقلاتهم، مطالبا منظمات حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن باقي المعتقلين في سجون الحوثي .