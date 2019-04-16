قريبًا.. الدول الداعمة للإخوان توقف تمويلها عن الجماعة

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متابعات-عمرو محمد

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تزامنًا مع تراجع دور الإسلام السياسي في المنطقة، بجانب محاربة القوى الغربية الدول الداعمة للإرهاب، أكد هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن الدول الداعمة لجماعة الإخوان ستضطر خلال الفترة المقبلة إلى سحب هذا الدعم عن الجماعة.

وأرجع "النجار" ذلك إلى تراجع الإسلام السياسي خاصة على ضوء ما يجري في ليبيا والسعي لتحرير طرابلس لحرمان المتطرفين وداعميهم من أوراقهم، بالإضافة إلى تكاتف دول العالم نحو محاربة الدول الداعمة للإرهاب.

وأضاف الباحث الإسلامى، وفقًا لما جاء بـ"اليوم السابع" أن من بين الأسباب التى ستدفع الدول الداعمة الإرهاب سحب دعمها للجماعة هو نتائج الانتخابات المحلية التركية وفوز المعارضة بأهم وأكبر البلديات مما سيؤثر على وضع أردوغان ونظامه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأشار هشام النجار، إلى أن كل هذا سيجبر قوى الإسلام السياسي لمراجعة مواقفهم وربما يتخذون مواقف وإجراءات تكتيكية للمناورة وامتصاص الضربات لكن استراتيجيا ستظل أهدافهم وخططهم كما هي.

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