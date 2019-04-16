تأخير 4 خطوط قطارات اليوم

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متابعات- حنان حمدتو

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أعلنت هيئة السكك الحديدية التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط سكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير كالتالي :

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

-القاهرة / أسيوط مدة 30 دقيقة

-أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة

وقدمت الهيئة اعتذارها للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين

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