ملصقات حملة "المشاركة فى الاستفتاء" تملأ شوارع وميادين الدقهلية

16 أبريل 2019 - 10:42 ص

واصلت حملة حث المواطنين على المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية تحت شعار "عشان مصر .. انزل .. شارك .. كن إيجابي" فعالياتها وذلك عن طريق وضع ملصقات الحملة فى شوارع وميادين مدينة بنى عبيد والتى تحث المواطنين على أهمية المشاركة في الإستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع طرحها للإستفتاء الشعبي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 22 و23 و24 من شهر أبريل الجارى حيث تفاعل المواطنين معها ولفتت الحملة إنتباههم وقاموا بالمشاركة فى فاعلياتها.

من جانبه قال محمد عبد الغنى شادى أحد شباب محافظة الدقهلية والمنسق العام للحملة أن أعضاء الحملة انطلقوا بالشوارع منذ تدشين الحملة لتوعية المواطنين كما قاموا بتعليق وتوزيع ملصقات الحملة على المواطنين والتى لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين مضيفا أنه إيماناً منهم بأن التوعية هي الطريق الوحيد للوصول إلى المواطن وعلى الرغم من تمني الكثير من المصريين أن يكون مستقبل مصر أفضل لذلك رفضوا فكرة التمني فقط دون العمل على أرض الواقع وقاموا بعمل هذه الحملة لتوعية المواطنين، وتنمية فكرهم السياسي في القدرة على المشاركة السياسية مؤكدين أن أفراد الحملة متطوعون ومن الشباب وكل ما يهمهم صالح الوطن والمواطن.

وأضاف عبد الغنى شادى أننا نواصل القيام بدورنا فى التوعية وحث المواطنين على أهمية المشاركة فى الإستفتاء المزمع إجرائه نهاية الشهر الجارى مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على إعادة تصوير أوراق التوعية وتوزيعها على بعضهم مردفا أن هدف الحملة مشاركة المواطنين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإبداء رأيهم بكل شفافية ونزاهة حيث تعد المشاركة مظهرًا من مظاهر تحضر الأمم موضحا ً أن الحملة هى من ستقوم بـ"طرق الأبواب" وحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الإستفتاء بل ستوزع أيضا عددا من المنشورات والمطويات والبوسترت التوضيحية التي تحث المواطنين وتحمل شعار " إنزل وشارك في الإستفتاء وابني بلدك "

كما أكد أن الشعب المصرى شعب يستحق الاحترام والتقدير لرأيه وصوته وهو مطالب بمعرفة التحديات ومتطلبات وضروريات المرحلة التى نعيش فيها الان ولهذا يجب على كل مصرى التواجد وحضور الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليقول كلمته وذلك لأن هذا الصوت أمانة سوف يحاسب عليه أمام المولى عزوجل والحملة تسعى لتوعية المواطنين بعدم السلبية وأهمية المشاركة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين

وأشار شادى أن الحملة رسالة مهمة للمواطنين وذلك لمعرفة أهم المواد المعدلة وشرح تفاصيلها ليتسنى للجميع معرفه ابعاد اختيارهم بناءا عن معرفة واقتناع مضيفا ً أن الحملة ستشمل تعليق ملصقات وبانرات بالإضافة إلى لقاءات ميدانية مع المواطنين وذلك لتوضيح أهمية المشاركة الإيجابية في الإستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع طرحها للإستفتاء الشعب فى فترة مهمة من تاريخ الوطن فى مرحلة بناء مصر الجديدة موضحين أن الحملة تعتمد بشكل أساسي على التواصل والاتصال بالمواطنين