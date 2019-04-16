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مباحث الصف تكشف لغز العثور على جثة شاب مقتول وتقبض على المتهمين

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شاب مقتول
شاب مقتول

متابعات- أمينة عبد العال

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منظمة الأمم المتحدة

هالة زايد

كشفت الأجهزة الأمنية فى الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة حل لغز العثور على جثة الشاب يوسف محمد 16 عام، مكبل اليدين من الخلف وملقى فى مياه النيل بعد قتله وسرقة التوكتوك الخاص به فى دائرة مركز الصف وتم ضبط الجناة والتوكتوك المسروق.

ومن خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقام بها العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث قطاع الشرق وفريق البحث المكون من الرائد محمد طبلية رئيس مباحث الصف والرائد هيثم البحيرى معاون أول مباحث الصف والذين قاموا بجمع المعلومات والمشاهدات وتتبع خط سير التوكتوك الذى كان يستقله المجنى عليه ، أكدت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من " م ل" عاطل مسجل سرقات، "أ ش" عاطل، مقيمان بالصف .

تم تشكيل قوة أمنية يرأسها الرائد هيثم البحيرى معاون أول المباحث ، وتم القبض على المتهمين من محل اقامتهما، وقد اعترفا بأنهم اصطحبوا المجنى عليه لمكان الحادث وقاموا بقتله وتكبيل يديه من الخلف وإلقائه مربوطا بحجر فى المياه، وأكدوا أن السبب وراء ارتكابهم للجريمة بدافع سرقة التوكتوك لبيعه والحصول على مبالغ مالية لتعاطى المخدرات، وقد أرشدوا عن مكان تواجد التوك توك المسروق وتم ضبطه.

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 1734 لسنة 2019 وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .


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