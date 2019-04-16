فضيحة مدوية تهز دولة أوروبية.. تعرف على السبب

16 أبريل 2019 - 01:23 م

تعرضت الحكومة السويدية لفضيحة مدوية، وذلك بعد أن صنعت شركة "ساب" ما طلبته الحكومة، حيث انطلقت الفضيحة المتعلقة بإنتاج أحدث طائرة مقاتلة سويدية.

وكانت الشركة السويدية، تلبية لطلب الدولة السويدية قد قامت بتصنيع 14 طائرة مقاتلة من طراز "غريبين ي" ولكنها صنعت هياكل طائرات خالية من المعدات والأسلحة، إذ لم تقدم الحكومة المال اللازم لصنع محتويات الطائرات بسبب لا يكشفه المسئولون.

وبحسب صحيفة "سفينسكا داغبلاديت"، فقد علقت شركة "ساب" أعمال صنع مقاتلات "غريبين ي" حتى إشعار آخر.

وكان قائد القوات الجوية السويدية ماتس هلغيسون قد أعلن أن طائرة "غريبين ي" التي تصنعها شركة "ساب" قادرة على تدمير طائرات "سوخوي" الروسية في المعارك الجوية.