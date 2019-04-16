  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:45 م
بحث متقدم
احتجاج

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

مليارات

مليارات محروقة بمقر الأمن الشعبي السوداني

نوتردام

مفاجآت جديدة عن حريق كنيسة "نوتردام" الفرنسية

بلعيز

استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

سوخوي

فضيحة مدوية تهز دولة أوروبية.. تعرف على السبب

صلاح وماني

أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

ترامب

ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

لاسارتي

بالأسماء.. لاسارتي يستغنى عن 4 لاعبين

بطاقة التموين - صورة أرشيفية

مفاجأة سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

صورة الخبر

مازال الوقت مبكرًا للاحتفال.."البشير" لم يسقط بعد

استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

عرب وعالم

بلعيز
بلعيز

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

السودان.. رئيس "الانتقالي" يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم

#

تفاصيل اجتماع "العسكري" السوداني مع المعارضة

#

شاهد.. المجلس العسكري السوداني: هذا ما سنفعله بالبشير

#

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

طائرات

فضيحة

الحكومة السويدية

سوخوي

كشفت وسائل إعلام جزائرية، عن أن المستشار الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، قد قدّم اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وجاء في البيان أنه "اجتمع المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019،  حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه  بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019."

وفي رسالته إلى رئيس الدولة، دعا السيد الطيب بلعيز "أن يحفظ الله  الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه"، مثلما ورد في البيان.

للإشارة فقد تم تعيين الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري يوم 10 فيفري الفارط من قبل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء التعيين خلفا للراحل مراد مدلسي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ملكة جمال" بوليفيا" تفقد لقبها بسبب حملها
» "جوجل" يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون
» عامل يقتل زوجته بسبب "الرغي" في قنا
» المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن
» أنباء عن احتجاز رهينة في مترو موسكو
» فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان