7 مايو.. الحكم على طعن المتهمين بـ"تنظيم أجناد مصر"

16 أبريل 2019 - 01:39 م

حجزت محكمة النقض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بتنظيم أجناد مصر، على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات الجيزة ل7مايو للحكم.

كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي في 7 ديسمبر عام 2017، بإعدام 13 متهمًا وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين باتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الآمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية وزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة من بينها تفجير كمين جامعة القاهرة، مما أسفر عن مقتل العقيد طارق المرجاوي، وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة.