تعرف على تفاصيل اجتماع مسئولى الهيئات الإعلامية بمجلس الوزراء

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اجتمع مجموعة من المندوبين عن الهيئات الإعلامية الثلاث وطارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مع المسئولين بمجلس الوزراء.

وجاء الاجتماع بهدف بحث ومناقشة اللوائح التنفيذية لقانون الهيئات والمزمع تطبيقه بعد 27 مايو المقبل حيث يجري التباحث حول أهمية تلك اللائحة في كل هيئة من الناحية الإدارية والمالية.

وقالت مصادر إن هناك نية لرئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ومندوب الهيئة الوطنية للإعلام في إرسال شكوى إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لعرض أزمة العلاوات المتأخرة داخل المبنى وضرورة دعم وزارة المالية للمبنى وزيادة المخصص الشهري له للوفاء بتلك الالتزامات الحتمية للعاملين .


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