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سائق يدهس صاحب محل حتى الموت بمنشأة ناصر

قضايا وحوادث

دهس سيدة
دهس سيدة

أحمد الشربينى

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أقدم سائق على قتل صاحب محل مواد بناء دهسًا بسيارته فى منشأة ناصر بسبب خلافات بينهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا بوقوع مشاجرة بين المتهم سائق سياره نقل، والمجنى عليه صاحب محل مواد بناء حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجنى عليه، بسبب الخلاف على تحميل مواد بناء على سيارته فنشبت مشاجرة بينهما، قام خلالها المتهم بدهس المجنى عليه بسيارته، لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة وفر هاربًا، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق معه.


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