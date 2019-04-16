شباب الصحفيين: السيسي أعاد شريان الحياة للمصريين

16 أبريل 2019 - 02:09 م

أكد هيثم طوالة رئيس جبهة شباب الصحفيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد شريان الحياة للمصريين من جديد ولولا ثورة 30 يونيو المجيدة لوقعت حرب أهلية في البلاد وحان الوقت أن نخرج جميعا على قلب رجل واحد خلف مصر.



أضاف رئيس جبهة شباب الصحفيين في كلمة أمام المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم التعديلات الدستورية في فندق سفير بالدقى تحت شعار انزل، شارك، مصر تناديك والذي نظمة حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي وحضره عدد كبير من المواطنين أن المصريين على مر التاريخ والعصور قدموا ملامح وطنية أضاءت سماء الحق و الخير و العدل والجمال، أشار طوالة الي ان المصريين الذين لقنوا الخونة والعملاء والمتأمرين على البلاد دروسًا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.