بالصور..عازف مصري يزور كنيسة "نوتردام" قبل حريقها بشهور

16 أبريل 2019 - 02:11 م

وثق العازف المصري وائل أنور زيارته لكاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس، بعزف مقطوعة موسيقية لأوبرا "احدب نوتردام" والتى تدور قصتها وأحداثها داخل الكاتدرائية.

وأكد العازف المصري أنه زار الكاتدرائية فى شهر ديسمبر الماضى، وحرص على التقاط صور السيلفى مع المبنى الأكثر شهرة وعراقة بالعالم لتوثيق تلك الذكريات، بحسب صحيفة "اليوم السابع" .

وتعد كاتدرائية نوتردام من أهم وأشهر وأقدم المعالم السياحية بالعاصمة الفرنسية والتى تقع على نهر السين فى قلب باريس، ويمثل المبنى تحفة الفن والعمارة القوطية الذى ساد فى القرن الثانى عشر حتى بداية القرن السادس عشر بالعصور الوسطى.

والنسخة الأولى من نوتردام كانت كنيسة بديعة بناها الملك شيلدبرت الأول ملك الفرنجة وذلك عام 528م، وأصبحت كاتدرائية مدينة باريس فى القرن العاشر بشكلها القوطى، وترتفع قبة الكنيسة إلى 33 مترا.