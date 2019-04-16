  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:30 م
بحث متقدم
الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

إحالة المتهم بذبح طفلي خالته إلى المفتي

إحالة متهمين اثنين بـ” كنيسة مارمينا بحلوان" للمفتي

احتجاج

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

مليارات

مليارات محروقة بمقر الأمن الشعبي السوداني

نوتردام

مفاجآت جديدة عن حريق كنيسة "نوتردام" الفرنسية

بلعيز

استقالة رئيس المجلس الدستوري الجزائري الطيب بلعيز

سوخوي

فضيحة مدوية تهز دولة أوروبية.. تعرف على السبب

صلاح وماني

أسطورة "الريدز" يطالب برحيل "صلاح" وبقاء ماني

ترامب

ترامب يجلب لنفسه السخرية.. اقتراح مدمر لإطفاء حريق نوتردام

لاسارتي

بالأسماء.. لاسارتي يستغنى عن 4 لاعبين

بالصور..عازف مصري يزور كنيسة "نوتردام" قبل حريقها بشهور

الصفحة الأخيرة

كنيسة نوتردام
كنيسة نوتردام

متابعات- عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

مفاجآت جديدة عن حريق كنيسة "نوتردام" الفرنسية

#

هجوم على قيادي إخوانى تضامن مع كنيسة نوتردام

#

قيادي بحركة يهودية: حرق كنيسة نوتردام عقاب من الرب

#

100 مليون يورو من زوج فنانة شهيرة لترميم كنيسة نوتردام

عازف

نوترادام

وثق العازف المصري وائل أنور زيارته لكاتدرائية نوتردام التاريخية بباريس، بعزف مقطوعة موسيقية لأوبرا "احدب نوتردام"  والتى تدور قصتها وأحداثها داخل الكاتدرائية.

وأكد العازف المصري أنه زار الكاتدرائية فى شهر ديسمبر الماضى، وحرص على التقاط صور السيلفى مع المبنى الأكثر شهرة وعراقة بالعالم لتوثيق تلك الذكريات، بحسب  صحيفة "اليوم السابع" .

وتعد كاتدرائية نوتردام من أهم وأشهر وأقدم  المعالم السياحية بالعاصمة الفرنسية والتى تقع  على نهر السين فى قلب باريس، ويمثل المبنى تحفة الفن والعمارة القوطية الذى ساد فى القرن الثانى عشر حتى بداية القرن السادس عشر بالعصور الوسطى.

والنسخة الأولى من نوتردام كانت كنيسة بديعة بناها الملك شيلدبرت الأول ملك الفرنجة وذلك عام 528م، وأصبحت كاتدرائية مدينة باريس فى القرن العاشر بشكلها القوطى، وترتفع قبة الكنيسة إلى 33 مترا.

صور الخبر ..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» ملكة جمال" بوليفيا" تفقد لقبها بسبب حملها
» "جوجل" يحتفل بالفنانة المصرية الراحلة إنجي أفلاطون
» عامل يقتل زوجته بسبب "الرغي" في قنا
» المجلس العسكري السوداني يكشف عن مشاركة قواته في حرب اليمن
» أنباء عن احتجاز رهينة في مترو موسكو
» فى ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن الضيف أحمد
» درجات الحرارة المتوقعة اليوم
» سميحة أيوب عن زواجها العرفي: كنت فاكرة إنكم هتهتموا أكتر إن اتنصب عليا
» شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل الشيخ" .. ما فحواها؟
» هكذا رد السعدني على احتضان سيد رجب لفتاة في زفافها
» فنان مصري شهير يشتري سيارة "ميسي"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:29 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان