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الكهرباء: مشروع الضبعة يحصل على جائزة "روساتوم"

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مفاعل الضبعة
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متابعات- عمرو محمد

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حصول مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء على جائزة روساتوم لأفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة على هامش انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووى فى العالم "روساتوم إكسبو 2019" المنعقد حاليًا بمدينة سوتشى الروسية، حيث أقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر احتفالية كبيرة لتكريم الفائزين من مختلف دول العالم.

وأعرب الدكتور شاكر عن امتنانه وسروره من هذا الإنجاز الذى نجح القطاع فى تحقيقه مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يعمل على تنفيذ مشروعاته على قدم وساق وطبقاً لأعلى معايير الأمان والجودة .

وأكد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووى السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة وذلك بالتعاون مع جمهورية روسيا الإتحادية الشريك الاستراتيجى لمصر فى هذا المشروع.

كما أكد التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035 والتى تتضمن تعدد مصادر الطاقة بالإضافة إلى الوقود الأحفورى التقليدى الوقود النووى والفحم النظيف والطاقة المتجددة.


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