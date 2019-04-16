"التضامن": 18 أبريل الجارى آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

16 أبريل 2019 - 02:22 م

صرح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، بوزارة التضامن الاجتماعى بأن الخميس 18 أبريل الجارى هو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية لهذا العام والبالغ عددها 12 ألف تأشيرة حيث يتم السداد فى أقرب مكتب بريد أو فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية؛ حيث يقوم كل شخص فائز بالتأشيرة بالتوجه لسداد قيمة الرسوم وفقا لمستوى رحلة الحج، ثم بعد ذلك يقدم قسيمة الإيداع مرة أخرى إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها.

وأهاب عبد الموجود بالحجيج الفائز فى قرعة حج الجمعيات بسرعة تسديد رسوم الحج مع اعتبار عدم السداد اعتذارًا من جانب الحاج وسيتم تصعيد حجاج اخرين من قوائم الاحتياط حيث تم تحديد قائمة احتياطى بكل محافظة تمثل نسبة 30%.

وأوضح عبد الموجود أن انطلاق أولى رحلات الحج ستكون يوم 23 يوليو المقبل وأنه تم لأول مرة لهذا العام الاتفاق مع وزارة الأوقاف لإيفاد واعظات دينيات لتقديم الوعظ بالأراضى السعودية لمرافقة رحلة الحجيج وأنه سيتم عقد ندوات دينية لتوعية الحجيج بمناسك الحج من خلال التنسيق مع الوعاظ المتخصصين، بجانب عقد أيضًا ندوات دينية خلال تواجدهم فى السعودية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأضاف المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة أنه على كل حاج فائز بالقرعة كفائز أساسي سرعة تقديم المستندات المطلوبة للإدارات الاجتماعية ومنها جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل وصورة بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن سنة إضافة إلى فيش جنائي وشهادة طبية بالحالة الصحية تصدر خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبيان الأمراض المزمنة تحت العلاج وأن جميع المستندات المطلوبة يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg .

هذا وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت مد فترة تسديد رسوم رحلة حج الجمعيات لهذا العام حتى 18 من ابريل الجارى بدلا من 10 ابريل وذلك تيسيراً على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات التى أعلنت عنها الوزارة.