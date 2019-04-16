أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

16 أبريل 2019 - 02:31 م

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي احتجاجات لجماهير سودانية دخل إحدى الطائرات.

وبحسب مقطع الفيديو فإن المحتجين داخل الطائرة جعلوا يرددون بصوت واحد: "السودان من غير كيزان"، في إشارة إلى أعضاء حزب المؤتمر الوطني.

كما أظهر مقطع فيديو، المتظاهرين يحملون علم بلادهم ويرفعون شارة النصر، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان عزل الرئيس عمر البشير، الذي ظل يحكم البلاد لنحو 30 عامًا.

ولا يزال السودانيون مستمرين في الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، في وقت يطالب فيه تجمع المهنيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، بتسليم السلطة فورًا لحكومة مدنية متوافق عليها.