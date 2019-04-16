إحالة متهمين اثنين بـ” كنيسة مارمينا بحلوان" للمفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشربيني، أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك في اتهامهما قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، مع تحديد جلسة 12 مايو النطق بالحكم النهائي.

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة،اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشربيني، أوراق متهمين اثنين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك في اتهامهما قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، مع تحديد جلسة 12 مايو النطق بالحكم النهائي.