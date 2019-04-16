بالفيديو.. عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي داخل الدولة

عرضت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" مقطع فيديو توضيحي، تناول كيفية التعامل بالعملة داخل الدولة خاصة فى تعاملات السلع والخدمات مشيرًا إلى أنه لابد أن تكون كل التعاملات بالجنيه المصري، فيما شددت على خطورة التعامل بالعملة الأجنبية مما يضر باقتصاد الدولة.

وأوضح الفيديو أن التعامل بالنقد الأجنبي يكون عن طريق البنوك ومكاتب الصرافة فقط، وفى حالة مخالفة ذلك تقع تحت طائلة القانون، وتصل عقوبتها الى السجن من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون الى 5 ملايين جنيه ومصادرة المبلغ.

أما فى حالة السفر من والى مصر، يسمح القانون بحمل مبالغ 5 آلاف جنيه أو 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أما إذا كان المبلغ أكبر من ذلك لا بد الإخطار بالمبلغ والا التعرض لعقوبة الحبس التى من الممكن أن تصل الى 3 شهور وغرامة 4 أمثال مبلغ الجريمة.



شاهد الفيديو..

