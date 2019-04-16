وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

16 أبريل 2019 - 06:54 م

توفي اليوم الثلاثاء، نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان، جراء انتكاسة صحية مفاجئة، عن عمر 44 عامًا، وسيكون الدفن اليوم بمقبرة صليبيخات بعد صلاة العصر.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي نجل الفنان، حيث قال أحدهم: “انتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء 16/4/2019 محمد جاسم محمد النبهان اسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد والدفن اليوم بمقبرة صليبيخات بعد صلاة العصر باذن الله”.

وكتبت ناشطة أخرى : “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص التعازي والمواساة الي الفنان جاسم النبهان رئيس مجلس إداراة المسرح الشعبي السابق في وفاة المغفور له ابنه محمد عن عمر44 سنة والدفان اليوم العصر مكان العزاء الخالدية ق4 ش 40 منزل3 ديوان الخشتي”. ويعد الفنان جاسم النبهان واحدًا من أبرز فناني الكويت، وسبق له الزواج مرتين، ولديه 8 أبناء من بينهم محمد النبهان.



