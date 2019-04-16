مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

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أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور
أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور

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أعلن النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على التعديلات الدستورية وموافقة الحزب على التعديلات الدستورية.

وقال "خليل"، خلال جلسة التصويت نداء بالاسم على التعديلات الدستورية: "بعد موافقة المجلس بالإجماع على اللاءات الثلاث ورفض الدولة الثيوقراطية والدولة البوليسية والعسكرية والدولة العلمانية بمفهومها الغربي أعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية".

وكان حزب النور قد أعلن خلال مناقشة التعديلات الدستورية قبل جلسة التصويت النهائي رفضه للتعديلات اعتراضا على لفظة "مدنية" الدولة.

أغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضائه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت على التعديلات بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

وأنهى  "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان، اليوم، والخاصة بمناقشة التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.



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