» موغريني تدعو لوقف "عاجل" لإطلاق النار في ليبيا

16 أبريل 2019 - 07:14 م

دعت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغوريني، الثلاثاء، إلى "وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا".

ووصفت موغوريني، خلال كلمة بالجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، بـ"الهجوم على الأمل والسلام".

وأضافت أن عدد الضحايا يرتفع تدريجيا، مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات حفتر، وقوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا.

ومنذ 4 أبريل الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وأوضحت موغوريني، أن التطورات في ليبيا، أظهرت مرةً أخرى، استحالة تطبيق الحل العسكري، وأشارت إلى ن استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل لحل سياسي، في البلاد.

وأردفت: "لا يجب أن نقلق من موجة هجرة ممكنة، وإنما من فقدان الأرواح، في ظل هذه التطورات".

من جهة أخرى، طالبت موغوريني، الأطراف الليبية باحترام القوانين الدولية، والسماح بإنشاء ممرات لعبور المساعدات الإنسانية.