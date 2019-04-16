  • الثلاثاء 16 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
علاء مبارك

بالصور.. سر «التغريدة» الحزينة التي حذفها علاء مبارك

أحمد خليل خيرالله نائب حزب النور

مفاجأة.. "النور" يتراجع عن رفضه للتعديلات الدستورية

مشعل السديري

كاتب سعودي: 10 مزايا لم يتحلَ بها الرسول

قيادات الإخوان

الإخوان و«السعادة التركى».. «العرق يمد لسابع جد»

صورة أرشيفية

الكنيسة تعاقب«قس» بسبب وقوع زوجته في الخطيئة

معلم

هذه أسباب استقالات المعلمين المصريين في الكويت

الدستور

البرلمان يوافق نهائيًا:«السيسي» رئيسًا حتى 2024

الملك سلمان

بعد لقاء وفد أمريكي رفيع.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

الجيش

شاهد.. الجيش يوجه أقوى رسالة للأعداء

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة غدًا

موغريني تدعو لوقف "عاجل" لإطلاق النار في ليبيا

عرب وعالم

موغريني
موغريني

وكالات ـ خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السيسي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن ليبيا

#

مجلس الأمن يصوت بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

#

مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

#

التحالف العربي: 62 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار بالحديدة

دعت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغوريني، الثلاثاء، إلى "وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا".

ووصفت موغوريني، خلال كلمة بالجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، بـ"الهجوم على الأمل والسلام".

وأضافت أن عدد الضحايا يرتفع تدريجيا، مع استمرار الاشتباكات المسلحة بين قوات حفتر، وقوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا.

ومنذ 4 أبريل الجاري، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر الذي يقود الجيش في الشرق عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وأوضحت موغوريني، أن التطورات في ليبيا، أظهرت مرةً أخرى، استحالة تطبيق الحل العسكري، وأشارت إلى ن استمرار التعاون بين الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل لحل سياسي، في البلاد.

وأردفت: "لا يجب أن نقلق من موجة هجرة ممكنة، وإنما من فقدان الأرواح، في ظل هذه التطورات".

من جهة أخرى، طالبت موغوريني، الأطراف الليبية باحترام القوانين الدولية، والسماح بإنشاء ممرات لعبور المساعدات الإنسانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال أوروبا.. «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة بورتو
» الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة بالأسرة الحاكمة
» بالأسماء.. مذبحة كروية في ريال مدريد
» موغريني تدعو لوقف "عاجل" لإطلاق النار في ليبيا
» شاهد..«مزحة» شوبير تتسبب في ثورة غضب مغربية
» مصريتان تفوزان بجائزة "بوليتزر" لأفضل تغطية
» رسميا.. إيران تعتبر الجيش الأمريكى إرهابيًا
» نجم الزمالك يخضع لجراحة عاجلة في تونس
» تقرير: تصاعد التمييز ضد الأقليات في هولندا
» بالفيديو.. «كنداكة» الثورة السودانية تتزوج من ضابط
» إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير وإحالتها للتحقيق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار